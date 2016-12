EL GRAN VERSO DEL DEBATE

Como lo dijimos anteriormente, la campaña electoral se viene desarrollando desde diversos campos, y parecía que ingresaba en el mas interesante, que tenia que ver con ir conociendo las ideas de cada candidato para estas elecciones, y así fue con los candidatos a intendentes donde en diversas ocasiones así lo hicieron con suerte dispar, pero sirvió y sirve para que los capitalinos podamos oir las propuestas y analizar la posibilidad que puedan realizarse o no.-



Una vez ocurrido ello, el candidato a Gobernador del Movimiento LIBRES DEL SUR DR. Diego Vigay salio a "retar a debate" a los demas candidatos a Gobernadores de la provincia y obtuvo con respuesta que ORGANIZARAN UN DEBATE PERO QUE NO LO INVITARAN, este debate se realizará este sabado en colonia carolina (Goya), como debemos interpretar los correntinos esta omisión?, sin dudas no se animaron a compartir el debate con un candidato que no va permitir un debate formal donde de ante mano se pongan de acuerdo los candidatos para terminar en un "asadito" donde la carne la ponemos todos los correntinos.-



Hablaran de la soberanía alimentaria?, de impulsar un profundo proceso de regularización del régimen de titularidad de la tierra?, acompañado de un estado presente que desarrolle políticas inclusivas y regule los mercados ; como forma de detener la concentración y extranjerización de la propiedad de la tierra.., NO CREO y esto es -sin dudas- lo que iba a plantear el DR VIGAY de haber sido invitado, al ser consultado sobre el particular el DR. VIGAY afirmó:







“Queríamos exponer nuestras propuestas

para los pequeños y medianos productores..”



“ En lo que hace al sector tabacalero proponemos la normalización del I.P.T. Instituto Provincial del Tabaco con la participación de los pequeños productores , cooperativas y de los trabajadores ; en lo que hace a la Horticultura proponemos fortalecer la agricultura familiar y cooperativas a través de la aplicación de tecnología , créditos y facilidades para la comercialización ; en lo que hace al sector Apicola apostaremos al valor agregado con la fabricación de jalea real y propóleos …”

El "Reto a debate" sigue firme como tambien sigue claro que continúan demostrando que SON TODOS LOS MISMOS.-

BEN10