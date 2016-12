APOLOGIA DEL DELITO

Aguinis y la resistencia

Por Horacio Verbitsky

El escritor Marcos Aguinis fue la estrella central del congreso regional del sur de Córdoba de los grupos CREA. Ante 300 productores dijo que “los tributos son una forma salvaje de relación”. En el Imperio “el impuesto es el gravamen humillante que se aplica a un vencido para dominarlo”, dijo. En el presente, agregó, “si uno piensa que todo tributo es una imposición humillante, y a veces se hace sin que el que recibe rinda cuenta de lo que se hace con ese dinero y no cumple con la función que debiera cumplir, y se aprovecha de todo ese dinero, por lo tanto comete un robo. ¿Cómo se defiende la sociedad de ese robo? Evadiendo”. En consecuencia quienes se rebelan contra los tributos merecen ser exaltados. “Nos hemos acostumbrado a llamar al evasor delincuente. Pero el evasor es un hombre que está en la resistencia, que dice: no me van a quitar más de lo que me deben quitar. No me pueden quitar, no me deben quitar lo que es mío, que es producto de mi trabajo, de mi esfuerzo” Marcos Aguinis