DIEGO MOSQUERA PRESO

Diego mosquera -SECRETARIO PRIVADO DEL GOBERNADOR ARTURO COLOMBI- fue detenido luego de prestar declaración de imputado por ante el Juzgado de instrucción Nº1 acusado de cometer los delitos de PECULADO por Servicio, FRAUDE a la Administración Pública y ENRIQUECIMIENTO Ilícito, la detención es en razón: en primer lugar a la gravedad de los delitos imputados y que pese a ello sigue como funcionario publico y segundo de que EXISTE PELIGRO DE FUGA en razón de que cuenta con medios para ello, y vaya si cuenta con medios para ello!!!, se comenta en los pasillo de casa de gobierno que están pensando reemplazar la “cumbiecita” por un chamamé que se llama “ESTAN TODOS DETENIDOS”.-

DIJERON LOS MEDIOS…

CORRIENTES YA

Mosquera desistió de la eximición de prisión y seguirá detenido en el cuartel de bomberos

Las causas que se le imputan son tres, Peculado por servicio, Fraude a la administración pública e Enriquecimiento ilícito. Son delitos que están siendo investigados, ya que, “todos los cuidadnos tienen los mismos derechos en las mismas circunstancias”, dijo Buenaventura Duarte, y aclaró que el delito más grave es el de Peculado por servicio. También explicó que esto permite la unificación de las causas.

“Es la primera vez que sucede en 17 años”, añadió el Fiscal en relación a la solicitud de eximición de prisión que solicitó el propio Mosquera, y aclaró que no conoce las estrategias de la defensa.

Además, indicó que no es el único implicado en las causas, en relación al enriquecimiento ilícito, “está su esposa, algunos intendentes y funcionarios del Banco de Corrientes, pero estamos en procesos de investigación, pueden surgir más o algunos dejar de de serlo”; también explicó que no hay importancia en la calidad de nadie como persona, la imputación no es igual para todos, y el delito tampoco es el mismo, no son delitos de la misma magnitud,” solo la esposa porque esparticipe del enriquecimiento ilícito”

DIARIO EPOCA

DETENCION DE DIEGO MOSQUERA

“Es lo mismo que quiso hacer Kirchner con De Narváez”

Desde el Gobierno provincial acusaron al fiscal general César Sotelo de responder a los intereses del sector de Ricardo Colombi. Señalan que su arresto es injustificado y similar a lo ocurrido en Buenos Aires días antes de los comicios.

EL LITORAL

APRESARON A DIEGO MOSQUERA, EL SECRETARIO PRIVADO DEL GOBERNADOR

Dictan prisión precautoria para Mosquera

Tras declarar en una de las causas en las que está imputado, Diego Eduardo Mosquera quedó detenido precautoriamente. El Gobierno salió a denunciar la politización de un sector de la Justicia. Dice que es una maniobra con fines electorales y responsabilizó al fiscal general Sotelo como funcional a Ricardo Colombi.

EL LIBERTADOR

LA FRASE:

Es un ataque artero pero al mismo tiempo desesperado de un sector de la Justicia muy influenciado por el ricardismo para enlodar la imagen de una administración impecable.

Arturo Colombi, en alusión a la detención de su secretario privado, Diego Mosquera.

CRITICA DIGITAL

El país

A DÍAS DE LAS ELECCIONES EN CORRIENTES

Detuvieron al secretario del gobernador Colombi

Diego Mosquera quedó detenido después de declarar. Lo investigan por enriquecimiento y no pudo justificar un cuenta de más de $ 1,5 millón.

SUDAMERICANA

DENUNCIAN POLITIZACION DE UN SECTOR DE LA JUSTICIA

"Con el caso Mosquera cayó en la misma jugada de Kirchner contra De Narváez"

Así lo aseguró el Gobernador acusándolo al fiscal Sotelo. "La desesperación de Ricardo Colombi ante una derrota segura el 13 de septiembre fue lo que movió los resortes politizados de la Justicia para detener injustificadamente al secretario privado del gobernador", así explicó esta noche la Dirección de Información Pública del Gobierno de la provincia la decisión judicial que privó transitoriamente de su libertad al doctor Diego Mosquera.