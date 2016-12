ENTERATE LO QUE ESTA POR PASAR EN EL BANCO DE CORRIENTES

EN EL MEDIO DE UNO DE LOS MAYORES ESCANDALOS DEL BANCO DE CORRIENTES AHORA QUIEREN CAMBIAR EL SOFTWARE

Ya se estaría produciendo el cambio de N° de cuentas y CBU de todos los clientes.









editorial propalado por metropoliutana el 20/ago, por la tarde

Alberto Ruiz Diaz

La Reinformatización del Banco de Corrientes S.A., con un Software llamado “BANTOTAL”, por medio de la adjudicación a la firma “ACCION POINT”, está precedida de actos irregulares; primero en el proceso de selección dentro del Banco, donde la empresa que había quedado última (en tercer lugar), a causa de antecedentes societarios negativos y precio más alto, pasó a quedar en primer lugar cuando, con posterioridad a la licitación, un comité del Banco modificó las pautas de evaluación originales.

Por otra parte el sistema “BANTOTAL” no habría sido adquirido por el Banco de Corrientes al productor del Software sino al verdadero dueño del sistema que sería el Banco Patagonia, lo cual significa que el Banco de Corrientes, usuario del nuevo sistema o permisionario de BANTOTAL, lo utilizará con las limitaciones de necesitar permisos periódicos cada vez que el productor del Software introduzca modificaciones y, dado que el Banco de Corrientes no tendría relación comercial con el productor del Software BANTOTAL sino con el Banco Patagonia, cada vez que se produzcan modificaciones del Software o cada vez que el Banco de Corrientes requiera modificaciones por necesidades operativas propias, deberá pagarlas al productor del Software o al Banco Patagonia en tanto el banco local no posee el código fuente y otras claves que lo independice, lo cual implica, al menos, dependencia y gastos periódicos.

Se puede agregar otra cuestión. El nuevo sistema estaría por comenzar a funcionar el 1ro. de setiembre próximo, es decir dentro de diez días, y que se sepa, el nuevo sistema del Banco de Corrientes no funcionará en paralelo con el actual, lo que contradice la recomendación de probar los sistemas viejo y nuevo, en paralelo y por un tiempo prudencial para atenuar y/o conjurar el peligro de fallas, tanto en la consistencia del software como las cuestiones laterales de operación y transmisión de datos. Este principio de prudencia es tan viejo como la informática.

Teniendo en cuenta los anuncios del respecto de los números de cuenta que serían MODIFICADOS con el nuevo sistema; no se entiende bien porqué el Banco de Corrientes tiene que modificar los números de cuentas ¿se debe esto a que en lugar de utilizar el software, el banco debe adaptarse al software? ¿se debe acaso a una intención de borrar rastros de cuentas? No hay que olvidar que el banco tiene unos cuantos problemas con el “corrimiento de las comas” en las cuentas del Secretario Real Mosquera; no hay que olvidar el estatus de institución bancaria bajo un plan de saneamiento, es decir bajo la lupa del Banco Central que le impide distribuir utilidades; no hay que olvidar que el Banco de Corrientes concentra todo el movimiento de fondos oficiales provenientes de la coparticipación federal, en cuentas de organismos autárquicos como DPEC y Lotería, cuentas de fideicomisos públicos cuyo funcionamiento se halla bajo investigación de la justicia penal y del Tribunal de Cuentas.

Tampoco hay que olvidar una investigación por lavado de dinero en una sucursal del interior; es decir, no hay que olvidar que el Banco de Corrientes desempeña un funcionamiento sospechoso en el manejo de fondos, y que su Presidente Orlando Costaguta se halla imputado en al menos dos causas.

Por esto la próxima puesta en servicio del nuevo sistema da que pensar en la posibilidad de que se pierdan cuentas o los antecedentes históricos de las cuentas, vale decir que una eventual evaporación de datos puede ser funcional a la necesidad de encubrir operaciones fraudulentas o pruebas de ilícitos, etc., etc.

Según se pudo saber, en las pruebas del nuevo sistema informático del Banco de Corrientes hubo defectos en el movimiento de dinero entre cuentas. Tampoco se conoce que el Banco de Corrientes haya realizado algún tipo de copias de seguridad.

En este punto llama la atención que el Ministro de Hacienda Tressens, habría participado en todas las reuniones del Banco en que se trató el tema de la reinformatización, según aparece en las actas firmadas por el presidente Costaguta y la directora Botello Capará, allá por los meses de octubre y noviembre de 2007, lo cual significa lisa y llanamente que al haber participado el Contador Tressens en su carácter de mandatario del Gobernador Arturo Colombi, y al representar el señor Sergio Tressens la mayoría accionaria del Estado provincial ante el Banco, que asciende a más del 95%, los funcionarios del Banco que hubiesen cometido actos presuntamente irregulares o ilícitos, quedan eximidos de responsabilidad en tanto y en cuanto las maniobras irregulares o ilícitas han sido consentidas por la mayoría accionaria representada por el Ministro de Hacienda Sergio Tressens, quien por mandato del Gobernador Arturo Colombi.