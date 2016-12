GRAN ACTO DE CIERRE EN PLAZA VERA

En un acto multitudinario en el que asistieron aproximadamente cinco mil (5.000) personas el MOVIMIENTO LIBRES DEL SUR cerro su campaña electoral camino al 13 de septiembre, dicho acto se llevo a cabo en plaza Vera hubicada en San Juan y Junin de nuestra ciudad.-





Mas de 5 mil personas siguieron los discursos de Hermindo Gonzalez candidato a diputado provincial , de Gabriel Romero candidato a concejal , la diputada nacional Victoria Donda y la formula Padre Gavino Casco y Diego Vigay

Además estuvieron en el escenario Ramón Artieda referente de DD HH , Marcela Caballero – Asesora del INADI - candidatos a 1 er y 2do Senador , Olimpia Soto – docente de San Luis del Palmar – Cato Carbonell – referente del SUTECO – candidatos a 2do y 3er diputados respectivamente.



Dr. Hermindo Gonzalez dijo: " El 28 de Junio deciamos que para avanzar habia que cambiar, pero quienes debieron dar el paso hacia el cambio no se animaron y prefirieron tranzar nuevamente con la vieja politica, no podiamos traicionar nuestros principios y decidimos mostrar a los correntinos una opción diferente por eso hoy gritamos con mucha fuerza NO TODO ES LO MISMO, y el 13 de septiembre vamos a comenzar a gestar el cambio en esta provincia"



El Padre Gavino Casco hablo “ los partidos tradicionales ya no sirven a las necesidades e inquietudes de la gente , por eso proponemos un movimiento como lo es libres del sur ..” y cerro con palabras en guarini.

Gabiel Romero manifestó “ estamos luchando contra la vuelta al pasado del municipio de la capital , todos tenemos que entender que la vuelta de Tato Romero Feris es volver 10 años atrás en la historia de corrientes ..”

La Diputada Nacional Victoria Donda dijo “ mi recuerdo del pueblo de corrientes es del año 99 , un pueblo heroico en las calles y el puente hechando a los corruptos , hoy los Colombis y Fabian Rios se sentaron a negociar con Tato Romero Feris transando así con la corrupción ..”

Por su parte Diego Vigay en el cierre denunció “ Quienes dicen ser alternativa al Frente de Todos , como Ricardo Colombi y Fabian Rios llevan en sus listas a candidatos que están procesados penalmente por delitos graves , lo que es una ofensa a toda la lucha del 99 ”

“ La única alternativa a la vieja política es la propuesta del movimiento libres del sur , con hombres y mujeres honestos y con un verdadero compromiso de transformar nuestra realidad ..” concluyo Vigay.