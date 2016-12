La pobreza no es PRO

YO SE QUE NO ES BUENO QUE TE DIGAN, "YO TE AVISE"

- PERO ... "YO TE AVISE".









Cuando Mauricio Macri lanzó su candidatura, en un basural de villa lugano, al lado de chicos humildes, prometió que el eje de su campaña, serian los mas desprotegidos del sistema para llevarlos a su inclusion social, a casi 2 años de su mandato, nada de eso paso y aun mas, la situación es hasta peor de la que se vivia en aquellos tiempos y apesar de que muchos dijimos en ese moemnto de que no era asi, que solo se tratba de un slogan de campaña, muchos creyeron en el empresario.

De acuerdo con un informe que será presentado hoy en la Legislatura porteña, que cuenta con el apoyo de varias ONG y de los principales bloques opositores, los menores de edad en situación de pobreza han quedado completamente afuera de sus planes y a merced de una puja judicial interminable que cada vez los perjudica más. Según los últimos datos oficiales disponibles, correspondientes a 2008, en Capital hay poco más de tres millones de habitantes sobre sus 202 kilómetros de superficie. De ese total, más de 260 mil viven en la pobreza y otros 110 mil en la indigencia. Sin embargo, la franja más delicada está compuesta por 100 mil menores de 18 años que son pobres y otros 19 mil, menores de cinco, que transitan los años más cruciales de su crecimiento en condiciones de supervivencia inaceptables. Según las últimas estadísticas, hay 45 mil adolescentes y jóvenes que no estudian ni trabajan, pero la mayor parte del presupuesto para atenderlos está destinado a internarlos. (si leyo bien a internarlos)

Lo triste de la información es sin lugar a dudas, el hecho en si mismo, pero no deja de ser preocupante, que este señor, hoy día se presente como un potencial candidato a la presidencia. La falta de políticas destinadas a enfrentar a este drama social es realmente increible ( aunque mi hipotesis indica, que si tienen, una politica destinada a luchar contra la pobreza) y no se admite ni siquiera en lo mas minimo ningun tipo de excusa, en concreto por que ante numeros concretos, la administración Macri, comienza a esconderlos debajo de la alfombra, sino vea lo que dicen Legisladores del congreso porteño " Para cuatro de los cinco representantes de la Legislatura porteña dentro del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (CDNNyA) de la ciudad, en los últimos 20 meses el Estado porteño cada vez tiene menos posibilidades de revertir el sostenido deterioro de la niñez y la adolescencia en condiciones de pobreza. Según el relevamiento realizado por los consejeros Perla Prigoshin, Ana Logiudice, Florencia Elgorriaga y José Machain, la ciudad cuenta con un presupuesto cada vez más dedicado a pagar la internación de los chicos que a mejorar las condiciones sociales para evitar el deterioro socioeconómico que luego los deja al borde del abandono, la desocupación, el consumo de drogas y, en el mejor de los casos, la posterior internación voluntaria o coactiva".

Pero esto no es todo, si uno se propone ver lo que esta presupuestado para este 2009, se encuentra con que aquella Hipotesis toma forma de VERDAD, para titularla LA POLITICA DE MACRI CONTRA LA POBREZA ES EL ENCIERRO ; Mientras la partida anual “Atención niñez y adolescencia en situación de vulnerabilidad” tiene 76 millones de pesos, la previsión para “Fortalecimiento de vínculos” sólo tiene 7,6 millones. “Eso significa que por cada peso invertido para evitar que los chicos pobres caigan en situaciones de mayor deterioro, la ciudad invierte diez para internarlos y encerrarlos”, explicó José Machain, especialista en infancia y uno de los representantes de la oposición dentro del Consejo.

Para los expertos, “el actual esquema presupuestario para la atención de los chicos vulnerables retorna al viejo criterio del patronato que los separa de sus familias porque provienen de sectores con vulnerabilidad social”. sin lugar dudas, la clave es el fortalecimiento de sus vínculos, porque “es la única alternativa real a la internación”. Según funcionarios, especialistas y fiscales, si no se dedica una mayor parte del presupuesto para mejorar las condiciones de la familia que tiene al chico, será un círculo vicioso que terminará con cada vez más chicos internados.



El pensador