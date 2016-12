LOS MEDIOS Y LIBRES DEL SUR

Como en toda la agenda politica de los ultimos tiempos, los medios juegan un papel importante en el debate y la agenda politica en nuestra provincia, obviamente con mensajes y opiniones direccionadas para el sector que mejor paga, aqui el gobierno provincial destina grandes sumas de dinero a los medios, o mejor dicho a que los medios no difundan la verdad de esta provincia.-





Y en esta dirección los medios han jugado un papel MORDAZA de la opinión de los candidatos del Movimiento LIBRES DEL SUR ya que no publicaron durante toda la campaña ninguna entrevista a los mismo, pero en estos ultimos dias y ante la evidencia del repute que muestran las encuestas sobre el Movimiento Libes del Sur que indican el ingreso de al menos una banca en diputados han decidido invitarlos a participar.-

En este sentido afirmo el DR. Diego Vigay -Candidato a Gobernador del Movimiento Libres del Sur-

“ Es escandaloso ver como se malgastan los recursos del estado que nos pertenecen a todos en la campaña , se le esta quitando presupuesto a áreas sensibles como la cuestión social, educación , salud , salarios ;es parte de la vieja política que tanto daño nos hace ..”

“ Nuestro mensaje de construir una alternativa a la vieja política , esta llegando a la gente ; con mucho esfuerzo militante sin utilizar ni un solo centavo del estado ,por eso agradecemos a todos los medios de comunicación que democráticamente nos abren las puertas y lamentamos estar censurados en otros por nuestra posición inclaudicable ante los poderosos..” cerro Vigay.