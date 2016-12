PROCESADOS Y NO

El domingo 13 no es una fecha mas, por mas que asi lo quieran presentar quienes forman parte de la vieja politica y para los cuales todos es los mismo, los otros, los que pensamos que tenemos que cambiar y utilizar este acto civico para elegir quien nos pueda administrar sin temor a que utilice luego los fondos para beneficio propio. El domingo en el cuarto oscuro no digamos ser o no ser, digamos PROCESADOS o NO y votemos a los no procesados.-



El frente de todos (ARTURO Y CIA) lo tiene al secretario privado del gobernador (MO$QUERA) privado de libertad, PROCESADO y PRESO en la comisaria tercera, nada mas y nada menos que por ENRIQUECIMIENTO ILICITO, FRAUDE A LA ADMINSTRACIÓN PUBLICA, etc, etc, etc,, y ni hablar de sus socios los del PANU a quines corrientes toda hecho en el 99 - se acuerdan del correntinazo- y puso preso a su lider TATO por los mismos delitos que el actual secretario privado del gobernador.-





Luego viene el Frente Encuentro Por Corrientes, que cuenta entre sus filas de candidato a vice gobernador a " Chirolita" BRAIALLARD POCARD tambien PROCESADO por delitos identicos, se acuerdan cuando cometió el delito de sedicción intentado tomar por la fuerza y con armas el gobierno por orden de su lider que se encontraba preso en gendarmería, tambien en este frente es candidata a primer diputada provincial a MARLY ROMERO FERIS esposa de Pocho que hizo intervenir el partido para que pueda acceder a dicha candidatura, tambien a no olvidar que Pocho fue embajador de Costa Rica durante el proceso militar.-



Aparece tambien el Frente Correntinos por el Cambio, pero en serio son ¿el cambio?, veamos, el candidato a vice gobernador es RUBEN PRUYAS actual vice gobernador de ARTURO COLOMBI ??????, acaso nos olvidamos que el "GORILA BLANCO" voto a favor de la relección de Arturo, por la eliminación del Consejo, por la entrega de los Esteros del Ibera, en contra del aumento de cooparticipación a los municipios y tambien que hizo oidos sordos durante estos cuatro años de los reclamos de la multi sectorial y de los mas necestiadas de esta provincia, ¿que garantía tenemos que ahora va a cambiar? NINGUNA



Tambien forma parte de este frente que dice ser el Cambio, como candidato a Intendente al "MEDALLISTA OLIMPICO" Camau que ahora dice estar preocupado por los pobres, los abraza y besa, recorre los barrios, obviamente en un gran acto de demagogia o nos olvidamos que cuando obtuvo sus medallas solo hizo un circo mediatico y para el centro de la ciudad ni un solo paseito por los barrios, y ni hablar de los pobladores de la Isla MEZA a los que corrió a los Thomkis a los tiros para quitarles la propiedad de la isla, no tuvo contemplación por estos "pobres", por estos hechos se encuntra PROCESADO por los delitos de USURPACIÓN con INTIMADACIÓN Y VIOLENCIA en expediente Nº 69.008 caratulado "ADANCE EDUARDO S/ DCIA. P/ SUP. USURPACIÓN - CAPITAL".-



El candidato a Vice Intendete, TITO MEIXNER este si que le gana a todos, no lo aplauden ni sus pares, en el acto de cierre tenia que pedir el animar para que lo aplaudan, y claro si no le creen, dice que es el cambio y hasta ayer fue parte del gobierno de arturo en la subsecretaria de Seguridad, pero ahora dice que esta preocupado por la seguridad y por el blanqueo de los municipales, a quienes su gobierno (ARTURO COLOMBI) hizo lo imposible por brindarles condiciones dignas de empleo y ni hablar de blanqueo y ni una palabra decia el TITO CHE.-



Como se ve hay una palabra que es comun a los tres frentes y es PROCESADO todos cuentan con ellos entre los candidatos, obvimante que los llamo PROCESADOS y no como lo harian ellos que no tendrian empacho en decirles DELINCUENTES y mas si pertenecen a sectores barriales o dirigentes Populares o Gremiales.-



Por eso digo que el domingo tenemos que elegir entre los que ESTAN PROCESADOS y los que no y de esa manera poder gritar fuerte NO TODO ES LO MISMO.-

BEN10