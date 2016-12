MUERTE SUBITA

Todos estábamos esperando en que momento y cual iba a ser la ultima estupidez de vencido Gobernador Arturo Colombi, pero creo que nadie pensaba que en su despedida iba a golpear nuevamente a la sociedad correntina menospreciando totalmente la capacidad de análisis que pueda tener.-



Ahora el muy inútil, pretende comprar la voluntad de los empleados públicos con una pequeña dádiva, que dicho sea de paso, no sale de sus bolsillos, sino de las arcas estatales y como así también pretende hacer daño al próximo gobernador dejando una nómina de nada mas y nada menos que 5.500 empleados públicos más, ¿Cómo se explica que vive diciendo que la provincia no cuenta con recursos para aumento y va a engrosar la lista de empleados públicos?.-

Y lo mas lamentable es que en esta acción es acompañado por dirigentes gremiales, que al igual que Arturo, están siempre en la vereda de enfrente con los correntinos, me refiero a “CHANO” Romero y Zamudio, que prefieren acompañar al gobierno derrocado por el pueblo que a todos los gremios que marcharan el Miércoles pidiendo verdaderas reivindicaciones como lo vienen haciendo durante toda la gestión de Arturo y que nunca fueron oídos, muchachoos a ustedes (chano y zamudio) también le va a llegar la hora del dictado popular cuando se democratice ese gremio, como así también espero que los demás compañeros gremialistas sepan distinguirlos y decidan no hacerlos partes de los reclamos ya que sin dudas no son otra cosa que los mandaderos de Arturo.-

Arturo con esta medida de los 300 pesos y los pases a planta que ahora te acordas, con el acompañamiento de estos gremialistas – caciques sin indios- solo puedo decirte:

“Estás desorientado y no sabés,

qué bondi hay que tomar, para seguir.

Y en triste desencuentro con la fé,

querés cruzar el mar, y no podés.





…..

Que desencuentro.

Si hasta Dios está lejano.



Sangrás por dentro.

Todo es cuento,

todo es fin.

Si en un corso a contramano,

…………

Se rieron de tu abrazo y ahí nomás,

te hundieron con rencor, todo el arpón.





Por eso en tu total fracaso de vivir,

ni el tiro del final te va a salir”

BEN10