LOS QUE LLAMAN A VOTAR, LOS QUE LE CONTESTAN Y LOS QUE ANALIZAN PORQUE VOTAR EL 4 DE OCTUBRE

LOS QUE LLAMAN A NO VOTAR EL 4 DE OCTUBRE

Estimados/as compañeros/as: No caben dudas, de que el fraude se instaló como metodología electoral, pensaba que después de tantos dolores que produjeron, en este siglo XXI, sólo era un triste recuerdo, pero no, es una realidad palpable. La Junta Electoral Provincial fue el instrumento de su institucionalización.

Ante esta situación ¡¿qué debemos hacer los hombres y mujeres honestos y de buena voluntad?! ¿Cruzarnos de brazo y resignarnos a que nada podemos hacer?

Los peronistas y los que no lo son, pero creyeron en el Proyecto Esperanza, creyeron que Fabián Ríos es el Cambio, debemos demostrar a Ctes y a la Nación, que no estamos dispuesto a aceptar calladamente el FRAUDE.

Los Colombi, son un sólo proyecto, son el FRAUDE, el LATROCINIO.

¿Entonces qué hacer? Cuando haya que votar en la segunda vuelta, sea el 04/10 o el 11/10, o cuando sea: colocar la boleta de FABIAN RIOS, de cualquier boleta, sea la 2 o la que sea, lo importante es que esté FABIAN RIOS. En caso de no tener ninguna, poner en el sobre un papel que diga: "VOTO POR FABIAN RIOS, BASTA DE COLOMBI".

ESO ES VOTAR EN POSTIVO.

Si están de acuerdo, por favor difundir.

LA LUCHA CONTINÚA

LOS QUE LE CONTESTAN A LOS QUE LLAMAN A NO VOTAR EL CUATRO DE OCTUBRE

Me parece caer muy bajo llamar fraude a la voz del pueblo, o ya se olvidaron compañeros peronistas que nuestra querida provincia es ganadera y que su Gran candidato del "cambio" estuvo en contra el campo en el senado

Aparte de que cambio hablan si el vicegobernador es Pruyas, me parece q tanto cambio no iba a haber..no?

Les recuerdo queridos compañeros, que Rubén Pruyas se enfrento a Ríos en internas partidarias y es el actual vicegobernador de Arturo Colombi. no les parece tratar de ignorantes a la gente cuando hablan de cambio y de fraude.

EL PUEBLO POR FIN VOTO EL CAMBIO!!!

Dejen de poner piedras en el camino de la voluntad popular, que es la misma que se impuso y festejo frente al voto del vicepresidente en el Senado.

Sean dignos y acepten la derrota.

LOS QUE ANALIZAN PORQUE VOTAR EL 4 DE OCTUBRE

El lunes 29 de junio, bien temprano, el inefable Bily Zampa, Subsecretario de Información Pública de la Provincia, hacía su particular lectura de las elecciones del día anterior donde el FRENTE DE TODOS había ganado y, entre otros fundamentos, esgrimía que los trabajadores del sector público habían valorado que el aguinaldo se pagara antes de los comicios y que el sueldo siempre se cobraba antes de fin de mes.

Respondí entonces con una nota que se publicara en algunos medios QUE NO ERA ASÍ, QUE SE VENÍA UN TURNO ELECTORAL DIFERENTE, Y QUE SE PREANUNCIBAN UNAS ELECIONES DONDE LOS TRABAJADORES ABRIGABAN LA ESPERANZA DE ECHAR A ARTURO COLOMBI DEL GOBIERNO MEDIANTE EL VOTO POPULAR, QUE LAS ELECCIONES SE IBAN A PROVINCIALIZAR Y QUE AL FRENTE DE TODOS NO LE IBA A IR BIEN.

Se sucedieron los comicios del 13 de setiembre y el resultado es que el actual Gobernador apenas, a gatas, entra en la segunda vuelta. En el medio de la desesperación ARTURO COLOMBI que siente que el gobierno se le escurre entre las manos se acordó de pasar a planta permanente a miles de trabajadores públicos provinciales, de tirarles $ 300 como adicional por única vez (aunque los medios oficialistas machacaron que se trataba de UN AUMENTO !!! ) y de blanquear sumas de los policías. La idea no sabemos si se debe al estratega Costa Bonino o algún otro personaje del círculo áulico del Gobernador es PRETENDER QUE CON ESTAS MEDIDAS DESESPERADAS, ESCASAS, Y DE ÚLTIMO MOMENTO PUEDE RECOMPONER EL TERRENO PERDIDO YA INEXORABLEMENTE CON LOS TRABAJADORES. Estoy seguro que antes que lograr ese objetivo LOS TRABAJADORES QUE HAN SIDO PASADOS A PLANTA PERMANENTE SE PREGUNTARÁN PORQUE LOS HICIERON SUFRIR TANTO TIEMPO INNECESARIAMENTE EN LA INESTABILIDAD LABORAL Y LOS QUE RECIBAN LOS $ 300 TOMARAN ESA SUMA COMO COMPENSACIÓN DE AQUELLA QUE AMAGÓ PAGAR A FINES DEL AÑO PASADO Y QUE LUEGO NO LIQUIDÓ CON LA EXCUSA DE LA NO APROBACIÓN DEL PAF, Y OTROS COMO LA DEVOLUCIÓN DE PARTE DE LOS MONTOS DESCONTADOS POR DÍAS DE PARO.

Los trabajadores junto a la mayoría del pueblo de Corrientes utilizando el sentido común VOTARÁN SEGURAMENTE POR RICARDO COLOMBI NO TANTO POR LAS VIRTUDES DEL CANDIDATO SINO FUNDAMENTALMENTE PARA DESPEDIR A ARTURO COLOMBI QUE NO SOLO LOS DESATENDIÓ Y MALTRATÓ EN TODA SU GESTIÓN SINO QUE EN LOS ULTIMOS DÍAS PRETENDE CONQUISTARLOS CON LIMOSNAS.

Serán ampliamente mayoritarios los sectores que querrán ser parte de sepultar las aspiraciones continuistas de Arturo Colombi Y NO CREO QUE EL SECTOR DE LOS TRABAJADORES FALTE A ESA CITA.





Con absoluto respeto por quienes sostienen el voto en blanco, anular, o la abstención PIENSO QUE ESA CONDUCTA CONSPIRA CONTRA UN OBJETIVO QUE ME PARECE CENTRAL : DERROTAR ELECTORALMENTE A UN GOBIERNO CON TODA LA CAJA A SU DISPOSICIÓN, CON BUENA PARTE DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN A SU MERCED, CON UN USO INDECOROSO DE LA PROPAGANDA OFICIAL Y DE LOS BIENES DEL ESTADO.

Tal lección quedará grabada para siempre en la memoria política correntina y será ALECCIONADORA PARA TODA LA CLASE POLÍTICA CORRENTINA EMPEZANDO POR EL MISMÍSIMO RICARDO COLOMBI.

La lección es que EL PUEBLO CORRENTINO AFIRMADO EN SUS CONVICCIONES CENTRALES PUDO CONTRA TODO EL APARATO DE UN ESTADO AL SERVICIO DE UN GOBIERNO QUE NO MERECE SU CONTINUIDAD.-



DR. GABRIEL A. ROMERO

Consejal electo

Mov. Libres del Sur